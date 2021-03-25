Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 21:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Mayıs sonuna kadar 100 milyon doz aşının gelmesini bekliyoruz
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bakan Koca, "14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz aşının ülkemize ulaşmasını bekliyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 22:00
- 21:49
- 21:50
- 21:28
- 21:15
Sıradaki Haber
Bakan Selçuk'tan Engelli Hibe Desteği başvuruları için hatırlatma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz