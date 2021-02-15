Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı. Koca, "Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı.
"Yerinde karar dönemindeyiz"
Koca, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" açıklamasında bulundu.
Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz. https://t.co/RVlhe7oIYm pic.twitter.com/Uq4k2Tfmiz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 15, 2021
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