Bakan Koca, Twitter'dan Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen selin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Koca açıklamasında şunları aktardı:

"Artvin Arhavi'de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız."

Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021

AFAD'dan açıklama: 15 vatandaşımız güvenli alana alındı

AFAD yazılı açıklamasında, Arhavi ilçesinde mahsur kalan 6 kişi ile Murgul ilçesinde mahsur kalan 9 kişinin güvenli alanlara alındığını açıkladı.

Ayrıca Arhavi ilçesinden yaklaşık 200 kişinin tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildiğini aktardı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve jandarma ekipleri, olay bölgesine koordineli şekilde sevk edilmiştir. Artvin ili Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirmesi yapılmıştır. Bölgeye, Türk Kızılay tarafından 1 adet ikram aracı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 8 araç ile 24 personel görevlendirilmiştir. Ayrıca haberleşme altyapısını desteklemek amacıyla bölgeye mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Rize'nin Fındıklı İlçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır."

Hopa ilçesine 83 kg, Arhavi ilçesine 74 kg, Fındıklı ilçesine 79,6 kg, Çamlıhemşin ilçesine 79,6 kg, ve Ardeşen Yeşiltepe'te 64 kg yağış düştüğü bilgisi de paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Derenin taşması sonucu biriken suyun önemli bölümü tahliye edildi

İlçe merkezinden geçen derenin taşması sonucu Boğaziçi Mahallesi'ndeki binaların tamamına yakınının zemin ve giriş katlarının yanı sıra cadde ve sokaklar da su altında kaldı.

DSİ, Karayolları ve belediyelerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların ekip ve iş makinelerinin yardımıyla binalar ve sokaklarda biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Çevre illerden de getirtilen vidanjörler yardımıyla suyun önemli bölümü tahliye edildi. Suyun tahliye edildiği bölgedeki vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

[Fotoğraf: AA]

Tahliye edilen vatandaşlar yurt ve pansiyonlara yerleştirildi

AFAD, AKUT, JAK ve emniyet güçlerinin yardımıyla evlerinden tahliye edilen vatandaşlardan isteyenler, Arhavi ve Hopa'daki yurt ve pansiyonlara yerleştirildi.

Türk Kızılay'ı ve diğer ilgili kurumların ekipleri, su kesintisi olan bölgelerdeki evlere su, ayrıca çeşitli noktalara kurulan stantlarda da vatandaşlara yemek dağıtıyor.

[Fotoğraf: AA]

[Fotoğraf: AA]