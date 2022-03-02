Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, salgının ciddiyetini ilk kavaran ülkelerden biri oldu. Bütün mücadelemiz aynı ciddiyetle devam etti."

"Bugün serbestlikten söz edeceğim. Bugün her şeyi gözden geçirmenin zamanı geldi."

"Salgın hastalığın en az etkilediği ülkeler arasındayız."

"Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken salgınla mücadele aşıyla verilecektir."

"Salgını hayatımızın hakim unsuru olmaktan çıkaracağız."

"Açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil.

"HES Kodu uygulaması kaldırıldı"

"Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak."

"Okullarda iki COVID-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir."

"Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı."

Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı

Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek

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