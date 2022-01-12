Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Omicron varyantı ülkemizde baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla 4 kat arttı.

Yerli aşının güvenli olduğu 5 bin 942 çalışma ile teyit edildi. TURKOVAC'ın Sinovac'tan daha etkili olduğu tespit edildi. TURKOVAC aşımızı güvenli bir şekilde kullanabileceğimizi yüsek sesle söyleyebiliriz.

Bilim Kurulumuz tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır.

Temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildi.

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