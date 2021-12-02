Bakan Koca: Evlilik öncesi SMA testleri zorunlu olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulundu. Evlilik öncesi SMA testlerinin zorunlu olacağını açıklayan Bakan Koca, "Çalışma ay sonu uygulanmaya konacak" dedi.
SMA Bilim Kurumu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alındı.
Bakan Koca, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılacağını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. https://t.co/kiTY3eJk0Z— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:
Tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere riske girmeden adapte eder. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.
Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz.https://t.co/xdondohKFI pic.twitter.com/cAUhCZ67tl
SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya konmuş olan ilaç, ülkemizde uygulanan tedavinin kapsamındadır ve bedelsiz olarak sağlanmaktadır.
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