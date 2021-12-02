SMA Bilim Kurumu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantıda Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alındı.

Bakan Koca, evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor. https://t.co/kiTY3eJk0Z — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasından satır başları şu şekilde:

Tıp kendini sürekli olarak yeni bilgilere riske girmeden adapte eder. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır.

Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yenidoğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: SMA, önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Bu amaçla evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılması programını hayata geçiriyoruz.https://t.co/xdondohKFI pic.twitter.com/cAUhCZ67tl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 2, 2021

SMA hastalarındaki etkisinin sınırları ortaya konmuş olan ilaç, ülkemizde uygulanan tedavinin kapsamındadır ve bedelsiz olarak sağlanmaktadır.