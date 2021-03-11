Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınıyla geçen 1 yılı değerlendirdi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Salgının üzerinden 1 yıl geçti. Beklediğimiz gibi bilim virüse karşı üstünlük elde etti.

Aşı konusunu izninizle biraz açmak isiyorum. Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var. Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Siparişin ilk kısmını aralık sonunda teslim aldık. 130 milyon doz aşı için iki ayrı üretici ile anlaştık, 3 ayrı üretici ile de görüşüyoruz.

Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri sizlere düzenli olarak bildirdim. 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşımızı kullanacağız.

Salgının tam 1 yıl süren saygıya layık sabrınızı daha uzun bir süre zorlamayacağını bilmenizi isterim. Yakınlarınızı kaybetme endişeniz hayatınızı yeniden düzenlemenin mutluluğuna bırakacak. Oraya doğru yürüdüğümüzü görüyoruz. Koronavirüs kısa bir zaman zarfında grip gibi sıradan hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek.

Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmının aşısını sonbahardan önce yaparsak salgın üzerimizde ağır bir baskı olmaktan çıkacak. Virüsün yayılım hızı düşecek. Kuvvetle umut ediyorum, dünya ölçeğinde verilen bu savaşta başarı gösterilen ilk cephelerden biri bu ülke olacak.

COVİD 19 sebebiyle aramızdan ayrılan insan sayısı 30 bine yaklaştı, toplam vaka sayımız ise 3 milyona yaklaştı.

Türkiye koronavirüs bilim kurulu DSÖ'nün hastalığı pandemi olarak ilan etmesinden çok önce kuruldu. Bu takdire şayan bir olaydır. Türkiye 4 Şubat'ta kendi ürettiği tanı kitinin dağıtımına başladı. Kendi solıunum cihazımızı üreterek hem kendi hastanelerimize hem de ihtiyaç duyan ülkelere ulaştırdık. Filyasyona hemen başvurmasaydık çok ağır tablo ile karşı karşıya kalırdık.

(Sağlık çalışanları) Milletim adına sizlere minnettar olduğumuzu ifade ediyorum.

Karamsırlığı ve belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstümüzden tümüyle atalım. Hayata yarınlarımıza bağlanalım. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam bir şekilde yürüyor. Aşı programı tamamlandığında örneğin 5'se 1'e inmiş buna yaklaşmış olacak. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız.

Risk haritasında turuncu ve kırmızıyla gösterilen iller bütün ülkeye karşı sorumludur. Normal hayata yaklaşmamız salgının gerilemesine bağlı.