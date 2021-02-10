Saat 17.00'de başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının gündem başlıkları mutasyon, aşılama süreci ve salgınla ilgili son gelişmeler oldu.

Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor. Koca'nın öne çıkan sözleri şu şekilde:

Aşılanmada tüm hassasiyetimizi ortaya koyduk. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayısını açıklayacağız. Bölgesel çalışmaları artık ön plana koyuyoruz. Esnafımızın, sağlık çalışanımızın öngöreceği bir döneme adım adım ileriyoruz. Tedbirlere birlikte uymamız gerekiyor.

İkinci doz aşılama yarın başlıyor

Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımız olacak. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Aydınlık geleceğe en kısa sürede ulaşacağız.

Aşı programımızda 2 milyon 800 bin vatandaşımız aşı oldu. Yarından itibaren ikinci doz aşılamaya geçiyoruz. İlk hedefimiz toplumun yüzde 60'ını aşılamak olacak. Aşı konusunda ülkemiz başarılı ilerliyor.

Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar sisteme tanımlanacak. Kritik kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, kaymakam ve belediye vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyorum.

İnaktif aşı tercihimiz haklı olduğumuzu gösterdi. Başta AB olmak üzere birçok ülke buna yöneldi. Elimizdeki aşı virüsle mücadelede en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

Aşı çalışmaları

DSÖ 130 ülkenin aşı temin edemediğini söyledi. Ülkemiz 100 milyon dozdan fazla aşı anlaşması yaptı. 17 yerli aşı adayımız var. En önde giden aşımız Faz-2 insan deneyinde.

Tüm dünyada aşı çalışmaları umut kapısını araladı. Mutasyon haberleri yeri sorunlar beraberinde doğurdu. Bunları yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon ülkemizde görülmektedir.

Ülkemizde 263 İngiltere varyantı, 23 tanesi Güney Afrika, 106 tanesi ise kökeni belli olmayan varyant tespit edilmiştir.

"Kısıtlamalara sıkı sıkı uymalıyız"

Kısıtlamaların vaka sayısına göre takip edilmesi yönünde görüşümüz var. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. Kurallara uyarsak kısıtlamaları da aynı oranda azaltabileceğimiz en önemli gündemimiz. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra kısıtlamalara sıkı sıkı riayet etmeliyiz. Bu mücadelede birlikte davranmak zorundayız.