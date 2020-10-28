Salgının başından bu yana Ankara'da düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 5 günlük İstanbul programı kapsamında ilk kez farklı bir ilde gerçekleştirildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda toplandı.

[Fotoğraf: AA]

Toplantının ardından Bakan Koca kameralar karşısına geçti.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İstanbul dünyanın en kalabalık kentleri arasında. Mesafe kuralına uymayı zorlaştıran bir şehir. Hareket halindeki kitle çok büyük. İstanbul'da salgın hızla tırmandı. Tehlikeli karşısında harekete geçebiliyoruz.

Disipline ihtiyacımız var. Bedelli birlikte ödemek zorunda kalabiliriz.

Toplu taşımaya ek seferler konması, özel sektörde iş saatlerinin teması azaltacak şekilde yeniden düzenlenmesi ele alınan konular arasındadır.

Hareketlilik şu an olduğu gibi devam ederse artış tam bir tırmanış olacak. Çözüme en çok ihtiyaç duyulan konu toplu taşımadır. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artış, İstanbul'a günlük gidiş gelişlerin fazla olduğu illerde de yüksek. Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyor. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.https://t.co/KcdSkV5HCC pic.twitter.com/6MKeEwMHOb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Hareketi ve teması azaltın. Dışarı çıkmanız halinde tedbirden ödün vermeyin. Vardiyalı çalışmayı tercih edin. Temas ve hareketlilik 3'te 1'e düşürülmeli. İstanbul'da durumu kontrol altına alamazsak salgın baş edilebilir olmaktan çıkacaktır.

Mecburiyetiniz yoksa dışarı çıkmayın. Zorunlu olmayan ziyaretlerden kaçının. Maskenizi çıkarmayın. Sosyal mesafe kuralına uyun. Rica ediyorum, testi pozitif çıkanlar temaslılarını filyasyon ekiplerine bildirsin.

Zorunlu olmadıkça akrabalarla ve ailelerle bir araya gelmeyin. Salgının bu aşaması disiplin istiyor.

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüs bir kişiden ortalama 3 kişiye bulaşıyorsa biz de hareketi ve teması 3'te 1'e indireceğiz.https://t.co/KcdSkV5HCC pic.twitter.com/oEAvBmnCvX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020

Türkiye'nin kalbinin attığı yerde virüsü yenmek zorundayız. İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir. Kararlı olursak salgını yenmeyi başaracağız.

İstanbul'da koronavirüs tablosu

İstanbul'da servis yatak doluluk oranı yüzde 55. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66. Bu erişkin yoğun bakım yatakları için. İstanbul'da sağlık altyapımız çok güçlü ciddi bir yatak kapasitemiz var. Sağlık hizmetlerinde sistemin tıkanmasına yol açacak bir sorunumuz yok.

İstanbul tüm yönetim birimleriyle harekete geçmiştir, kararlı bir şekilde bizimle beraber olursanız salgını geriletmeyi başaracağız.

Maske, mesafe ve temizlik noktasında hassasiyet göstermeliyiz.

Aşımızın nisan ayında devreye gireceğini tahmin ediyorum. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum