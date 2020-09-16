Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Salgın dünya genelinde tırmanışta. 9 aylık salgın mücadelesinde toplumların duyguları benzerlik gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa.

- Filyasyon ekiplerimizin dünyada örneği yok. Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Pozitif tanı konulmuş her hasta gerekli sağlık hizmetini almıştır. Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda.

Ayrıntılar geliyor…