Bakan Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca, toplantı sonrası açıklama yapıyor.
Bakan Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar:
- Ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde. Bugün, biz ve dünya virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz. Salgın dünya genelinde tırmanışta. 9 aylık salgın mücadelesinde toplumların duyguları benzerlik gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla baş başa.
- Filyasyon ekiplerimizin dünyada örneği yok. Filyasyon ekiplerimizin sayısı 6 binden 11 bin 238'e çıkmıştır. Pozitif tanı konulmuş her hasta gerekli sağlık hizmetini almıştır. Sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda.
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