Bilim Kurulu saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin aldığı ve alacağı yeni tedbirler görüşüldü.

Bakan Koca'nın basın toplantısı ile yeni kararları ve süreci değerlendiriyor. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.

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