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Bakan Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir" dedi.
Bilim Kurulu saat 15.00'te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin aldığı ve alacağı yeni tedbirler görüşüldü.
Bakan Koca'nın basın toplantısı ile yeni kararları ve süreci değerlendiriyor. Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Tedbirlere uyarak geçirdiğimiz 8 haftadan sonra, riskli bir gün bile tabloyu değiştirebilir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:59
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