Saat 17.00'de başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının gündem başlıkları mutasyon, aşılama süreci ve salgınla ilgili son gelişmeler oldu.

Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı. Koca'nın öne çıkan sözleri şu şekilde:

Aşılanmada tüm hassasiyetimizi ortaya koyduk. Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayısını açıklayacağız. Bölgesel çalışmaları artık ön plana koyuyoruz. Esnafımızın, sağlık çalışanımızın öngöreceği bir döneme adım adım ileriyoruz. Tedbirlere birlikte uymamız gerekiyor.

İkinci doz aşılama yarın başlıyor

Ülkemizin salgın yönetimindeki en büyük gücü vatandaşlarımız olacak. Hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Aydınlık geleceğe en kısa sürede ulaşacağız.

Aşı programımızda 2 milyon 800 bin vatandaşımız aşı oldu. Yarından itibaren ikinci doz aşılamaya geçiyoruz. İlk hedefimiz toplumun yüzde 60'ını aşılamak olacak. Aşı konusunda ülkemiz başarılı ilerliyor.

Aşı tedarikinde tüm ülkeler zorluk yaşamaktadır.

Yarından itibaren 70 yaş üzeri, cuma gününden itibaren 65 yaş üzeri vatandaşlar sisteme tanımlanacak. Kritik kamu hizmetinin sağlanması amacıyla hafta sonundan itibaren başta kabine üyeleri olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, kaymakam ve belediye vatandaşlarımızı aşılamaya davet ediyorum.

İnaktif aşı tercihimiz haklı olduğumuzu gösterdi. Başta AB olmak üzere birçok ülke buna yöneldi. Elimizdeki aşı virüsle mücadelede en etkili çıkış yolu olarak görünüyor.

Yerli aşıda Faz-2'ye geçildi

DSÖ 130 ülkenin aşı temin edemediğini söyledi. Ülkemiz yaklaşık 15 milyon doz aşıyı temin etti ve toplamda 100 milyon dozdan fazla aşı için anlaşmalarını tamamladı. 17 yerli aşı adayımız var. Bugün en önde giden aşı adayımız için Faz 2 insan deneylerinin gönüllüleri aşılanmaya başlandı.

Faz-2 çalışması bugün yerli aşıda başlandı. Bir hafta veya 10 gün içinde en az 3 aşının Faz-1 çalışmasına izin verilecek, başlayacak. Bu dönemde erken olarak yerli aşıyı geliştirmemiz önemli. Faz-3 çalışmasına Nisan ayı ve sonrası dönemde başlamış olacağız.

"Dün ve bugün Türkiye'ye yeni aşılar geldi"

50+50 milyon talebimiz, 100 milyon doz aşı sözleşmesi imzalandı.

Diğer aşılarla ilgili ilk günden itibaren Sputnik V, Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca alabilme potansiyelini düşündük. Sputnik V'nin Türkiye'de üretilmesi görüşünü sunduk. Uğur hocayla da aşı konusunu görüştük. Nisan ayına kadar verebileceği aşının olmadığını biliyoruz. Nisan ayına kadar kim bize aşı verecekte o firmalarla temasta bulunduk. Bu ay BioNTech alısı 500 ila 800 bin arası gelmiş olacak. Mart sonuna kadar 4,5 milyon doz Alman aşısı Türkiye'ye gelecek

Mart veya Nisan ayına kadar bize aşıyı verecek her firmayla görüşüyoruz. Biz vatandaşımızın en az etkilenmesi çabasındayız.

Dün ve bu sabah koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi İlk kez bunu şimdi söylüyorum.

"Mutasyonları takip ediyoruz"

Tüm dünyada aşı çalışmaları umut kapısını araladı. Mutasyon haberleri yeri sorunlar beraberinde doğurdu. Bunları yakından takip ediyoruz. Kaynağı belli olmayan çok sayıda mutasyon ülkemizde görülmektedir.

3758 örnekten 416'sının tüm genom sekansı incelendi. 263 İngiltere, 23 Güney Afrika varyantı, 106 kökeni belli olmayan varyant tespit edildi. Mutasyon sayıları giderek artmaya devam ediyor. Vaka sayılarına önemli oranda bir etkisi yok.

Mutasyonlarla birlikte daha kısa sürede bulaştırıcılık olduğunu görüyoruz. Bizim bu mutasyonların görüldüğü şu dönemde tedbirler noktasında daha hassas davranmamız gerekiyor.

"Yeni tedbir düşünülmüyor"

Kısıtlamaların vaka sayısına göre takip edilmesi yönünde görüşümüz var. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. Kurallara uyarsak kısıtlamaları da aynı oranda azaltabileceğimiz en önemli gündemimiz. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra kısıtlamalara sıkı sıkı riayet etmeliyiz. Bu mücadelede birlikte davranmak zorundayız. Yeni tedbirlerin devamından yana Bilim Kurulu öneride bulundu. Yeni bir tedbir öneri olarak düşünülmüyor.

Mutasyolu il sayısı 32 veya 33'e ulaştı. Bazı illerimizde vaka sayılarının az olduğunu bazılarında fazla olduğunu görüyoruz. İl veya ilçelerde birtakım kararlar almak mümkün olacak.

Mart ayından itibaren iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları artırmak, gevşetmek olabilir. Bölgesel bazda kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

Bugün ikinci doz aşılarımızı Bilim Kurulundaki arkadaşlarımızla Şehir Hastanesinde yaptırdık.

Öğretmenlerin aşılaması başlıyor

Son 2 haftada vakalarda bir artış oldu. Yüz yüze eğitimin bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.

İlk öğretim okulları için MEB'den listeleri aldık. Ay sonuna doğru öğretmenlerimizin de aşılama takvimi başlayacak.