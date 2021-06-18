Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 18 yaş üstünün yüzde 50’sinin tam veya ilk doz aşısı tamamlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Aşı programında yer alan 18 yaş üstü nüfusun yüzde 50’sinin tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda."
Aşı programında yer alan 18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN %50’SİNİN tam doz veya ilk doz aşısı tamamlanmış durumda. Program, kısa sürede, beklediğiniz başarıya ulaşacak. Aşısı henüz yapılmayanların sayısında geri sayım başladı— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2021
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