Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"1915 Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü olma özelliği de taşıyor."

"Burası Batı Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olacak."

"Projeyi 1 buçuk yıl erken tamamladık. Bu proje, tedarik zincirini hızlandıracak, çiftçimiz daha çok kazanacak."

"İki tabliye arasında bırakılan boşluk rüzgarın tahliyesini sağlıyor."

Ayrıntılar geliyor...