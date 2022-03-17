Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 21:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu, TRT özel yayınında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TRT özel yayınında, yarın açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle ilgili merak edilenleri yanıtlıyor.
Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmalarından satır başları şu şekilde:
"1915 Çanakkale Köprüsü, simgelerin köprüsü olma özelliği de taşıyor."
"Burası Batı Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olacak."
"Projeyi 1 buçuk yıl erken tamamladık. Bu proje, tedarik zincirini hızlandıracak, çiftçimiz daha çok kazanacak."
"İki tabliye arasında bırakılan boşluk rüzgarın tahliyesini sağlıyor."
Ayrıntılar geliyor...
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