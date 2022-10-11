İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Çanakkale’de Assos ve Troya tünellerini bitirdik. 50 dakikalık yolculuk süresi 5 dakikaya düştü. Bu şekilde kaliteli ve güvenli bir yolculuk imkanı sunmuş olduk.

Teknolojinin asfaltın en iyisini yapıyorduk ama peyzaja pek vaktimiz olmuyordu. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın tavsiyelerini dinledik. Peyzaj mimarlarımız sayesinde bu konuda da güzel sonuç aldık.

Son 20 yılda ülkemizde özellikle mühendislik alanında önemli atılımlar yapıldı. Bunlara üniversite öğrencilerinin de ortak olmasını istiyoruz. Öğrencilerin projelerimize ortak olmalarını istiyoruz. Projelerin vatandaşın hayatını nasıl kolaylaştığını görmelerini istiyoruz.

2053 vizyonumuzu öğrencilere açarak gençlerimizin ufkunu genişletmek istiyoruz. 2053’ kadar yapacağımız 190 milyar dolarlık yatırımla ülkemize neler kazandıracağımızı genç arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Mühendislik öğrencileri de bizimle Anadolu’yu gezecekler.

Çanakkale’de bir ulaşım ihtiyacı vardı. Bundan 10 yıl öncesinde başladı çalışmalar. Çanakkale Köprüsü’ne gelene kadar Çanakkale-Malkara Otoyolu da bununla birlikte projelendirildi. 5 yıllık projeyi 4 yılda bitirebilen bir Türkiye var artık.

Ayrıntılar geliyor...