Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5B ile uydu internet hızları artacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, TRT Haber'de Türksat 5B uydusuna dair merak edilenleri açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Kendi uydusunu üretebilen nadir ülkelerden birisi olacağız Türksat 6A ile. Büyük ve güçlü Türkiye'nin 2053 planlarından birisidir bu da.
Etiketler: Türksat Uydu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Son Haberler
- 16:57
- 16:51
- 16:48
- 16:46
- 16:44
Sıradaki Haber
Bakan Bilgin, maaşlarla ilgili temmuz ayını işaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz