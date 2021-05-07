Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Biz hayatın ve yaşamın olduğu her yerde varız. Biz ülkemizin her yerini birbirine bağlayıp vatandaşımıza kaliteli hizmetler yapmak istiyoruz.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul da önemli projelerimizden biri. Kanal İstanbul bayadır ülke gündeminde. Hiçbir şey yapılmadığı algısı doğru değil.

Kanal İstanbul'a niye ihtiyaç duyuyoruz. Ona bakmak lazım. Biz 2053'ün 2071'in ülkemizin 100 yıllık planlarını yapıyoruz. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı bunları yapmak bir güç ve vizyon ister. Karadeniz artık ticari bir göl olmaya başladı.

İstanbul'dan geçen gemi sayısı 50 bini bulmuştu. Gemi hacimleri büyüdü, bunu kaldıracak yapıya ihtiyaç var. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sadece 25 bin geçmesi gerekiyor.

Artık öyle bir yere gelecek ki İstanbul'dan bu gemiler geçemeyecek. Beklemeye başlayacak ve sıra olacaklar. Alternatif bir su yolu Kanal İstanbul olduğu için burayı kullanacaklar.

Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak.

Ayrıntılar geliyor...