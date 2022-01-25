Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu ve TEM Otoyolu dahil olmak üzere İstanbul’da KGM ağında kar yağışından dolayı kapalı bir yol bulunmamaktadır. Tüm yollarımız trafiğe açılmıştır." ifadelerini kullandı.

11 bin personel görev yapıyor

Bakan Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile birlikte Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye genelindeki 68 bin kilometre yol ağındaki işletme devam ederken, 4 bin 700 kilometrelik İstanbul Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki yol ağında çok özverili bir çalışma yapıldığını anlattı.

Bu özverili çalışmalara rağmen iklim şartlarının ve yoğun olumsuz hava koşullarının etkisiyle 11 bin personelin 3 bin 900 araç ve ekipmanla bu mücadeleyi verdiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Mahmutbey Kavşağı ile Hadımköy Kavşağı arasında yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle trafik maalesef önemli bir zaman durdu. Yine Yassıören ile Çatalca arasında da yine yolda terk edilmiş araçlar nedeniyle sıkıntılar yaşadık. Trafik kısmen de olsa şu an işliyor. Ancak Mahmutbey-Hadımköy ve Yassıören-Çatalca arasındaki terk edilmiş araçların kaldırılması süreci devam ediyor."

İstanbul Havalimanı'nda pistlerden biri uçuşlara açıldı

Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.

Açılan piste, havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.

SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır."

İlk uçak indi

Kar temizleme çalışmalarının devam ettiği İstanbul Havalimanı'nda saat 12.00'de bir pistin faaliyete geçmesinin ardından Türk Hava Yolları'nın (THY) Venezuella'nın başkenti Karakas'tan İstanbul'a gelen uçağı saat 12.30'da havalimanına indi.

Bu uçağın ardından Meksika'nın Cancun şehrinden gelen TK181 sefer sayılı uçak da inişini gerçekleştirdi.