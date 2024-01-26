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Gündem
TRT Haber 26.01.2024 21:00

Bakan Kacır TRT Haber'de

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber özel yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bizim sürdürdüğümüz en önemli programlardan biri Milli Uzay Programı'mız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği üzere "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" da bunlardan biri.

Ümit ediyorum ki bu gençlerimizin, çocuklarımızın hafızasına kazınacak bir olay olacak. Derin uzay çalışmalarına hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da uzaya göndereceğiz.Haberleşme uydularını geliştirebilen 10 ülkeden biri olacağız.

Yerçekimsiz ortamda dünyada yapamayacağınız birçok araştırma imkanı oluşuyor. Astronot çağımıza çıktığımız tarihten bir ay sonra bilimsel araştırma çağrısına çıktık. 50'ye yakın bilimsel araştırma teklifi geldi. 13 bilimsel deney kararlaştırıldı. Alper Gezeravcı günde 9 saat mesaisini bu deneylere ayırmış oluyor. Gezeravcı, 13 deneyi önemli bir kısmını gerçekleştirdi.


Yerel seçim öncesi bizim uzaya astronot gönderdiğimiz söyleniyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz aylardır çalışıyoruz. Bizim amacımız bilimsel çalışmaların önünü açabilmek. Bizim yaptığımız çalışmalar tersine beyin göçünün öncüsü olacak. Amacımız bilim ve teknolojide en iyi ülkelerden biri olmak. Biz gelecekte uzayda söz sahibi olacağız.

Bilimi ve yüksek teknolojiyi Türkiye'nin gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Muhabbet ortamlarında, dost meclislerinde bilimi ve teknolojiyi konuşmaya devam edeceğiz.

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