Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi
Adalet Bakanı Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski CHP milletvekili Berhan Şimşek'in fitilini ateşlediği, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da tekrarladığı "Valiler, kaymakamlar militan" sözlerine tepki gösterdi.
Bakan Gül, "Valiye, kaymakama, hakime, savcıya 'militan' diyen, mahremiyet ifşasını, kaset tezgahlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın." dedi.
Yargı reformu
Bakan Gül'ün gündeminde yargı reformu da vardı.
"İnsan hakları planı çerçevesinde hedeflerimizden birisi kişisel verilerin korunması mevzuatını Avrupa Birliği ile uyumlu hale getirmek. Bu konuda yasa çalışmalarımızın tamamlanacağına inanıyorum."
WhatsApp'ın zorunlu güncellemesi: Ülkelere göre tutum çifte standart
Bakan Gül, WhatsApp'ın zorunlu güncellemesiyle ilgili de "Farklı ülkelerde farklı tutum içerisine girilmesi çifte standarttır." ifadelerini kullandı.