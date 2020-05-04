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Bakan Gül'den Avukatlık Kanun Taslağı iddiaları ile ilgili açıklama
Adalet Bakanı Gül, "Avukatlık Kanun Taslağı önceki hükümetler döneminde yapılmış eski bir çalışmadır. Bakanlık bünyesinde halihazırda bir çalışma bulunmamaktadır" dedi.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 4 Mayıs 2020 Pazartesi 13:49
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