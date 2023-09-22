Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında New York'taki Türkevi'nde İsrailli, Macar ve Belçikalı mevkidaşlarıyla görüştü.

Fidan'ın İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinde, ekonomi, turizm ve konsolosluk başta olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındı.

[Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen]

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu kapsamında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.

Karaçay Türklerini kabul etti

Fidan, Türkevi'nde Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na da katıldı. Üye ve gözlemci ülkelerin temsilcilerine hitap etti.

Toplantıya katılan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakan Fidan'a Türkevi’nde kullanılmak üzere bir Karabağ halısı hediye etti.

Karaçay Türklerini de kabul eden Fidan, görüşmede Başkonsolosluk kapılarının Karaçay Türklerine her daim açık olduğunu vurguladı.

Blinken ile görüşme başladı

Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.