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Gündem
AA 20.03.2024 18:43

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(İspanyol mevkidaşına) Türkiye'nin AB üyelik sürecinin, bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli olduğunu yineledim" dedi.

Bakan Fidan: Türkiye'nin AB üyelik süreci bazı ülkelerin kısır politik gündemlerine bırakılamayacak kadar önemli
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından Fidan, İspanyol mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde: 

İnancımız Avrupa Birliği (AB) kurumlarıyla Türkiye arasındaki ilişkilerin daha pozitif gündemle, daha ileriye taşınması.

Türkiye geleceğini Avrupa'da görüyor. Üyelik perspektifimiz değişmedi, AB'den irade beyanı bekliyoruz.

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