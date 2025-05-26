Çok Bulutlu 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 26.05.2025 19:40

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında başkent Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Moskova'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

İki günlük resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan; İstanbul'daki Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i başkent Moskova'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı bugün ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile toplantı gerçekleştirecek.

Hakan Fidan'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Hakan Fidan Rusya Son Dakika Vladimir Putin
Sıradaki Haber
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:56
Türkiye plazmadan ilaç üretmeye hazırlanıyor
19:51
Gazeteciler Filistin için nöbette
19:32
İBB'ye yönelik 4. dalga operasyonda 36 tutuklama talebi
19:20
Narin Güran cinayetinde verilen cezalar onandı
18:47
İsrailli aşırı sağcı bakanlar Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
18:48
İzmir'de boğulan çocukları kurtarmak isteyen genç hayatını kaybetti
Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü
Fanatik İsrailli gruplardan Doğu Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü
FOTO FOKUS
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
Ankara'da sağanak ve fırtına etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ