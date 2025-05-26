Bakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüyor

Moskova'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi.

İki günlük resmi ziyarette bulunan Bakan Fidan; İstanbul'daki Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i başkent Moskova'da kabul etti.

Dışişleri Bakanı bugün ayrıca, Rus-Türk İş insanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile toplantı gerçekleştirecek.

Hakan Fidan'ın yarın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor.