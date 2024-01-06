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Gündem
AA 06.01.2024 12:27

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşme başladı.

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmenin ardından Blinken'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan mevkidaşı Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi

Blinken'ın 7 Ekim'den bu yana 4. bölge turu

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak. 

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