Bakan Fidan Kuzey Makedonya'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, temaslarında bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Görüşmelerde Ankara-Üsküp arasındaki ilişkiler bütün yönleriyle değerlendirilecek.

FETÖ ile mücadele başta olmak üzere güvenlik meseleleri konuşulacak.

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konular da gündeme gelecek.

Hakan Fidan'ın ziyaretinde ekonomik ilişkiler ile inşaat, enerji ve altyapı gibi çeşitli sektörlerdeki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları da ele alınacak.