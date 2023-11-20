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Gündem
TRT Haber 20.11.2023 11:32

Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde baskı oluşturmak için bölge ülkelerinin tek ses olması önem taşımaktadır" dedim

Bakan Fidan: İsrail'e karşı bölge ülkeleri tek ses olmalı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2024 yılı bütçesi görüşmelerinde sunum yaptı.

Bakan Fidan, açıklamalarında şunları kaydetti;

Şu ana kadar İsrail saldırılarında yaklaşık 12 bin Filistinli hayatını kaybetmiştir. Camilerin bombalanmasını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. Kalıcı barış için hep birlikte çalışma için kararlıyız. Gazze’ye yönelik saldırıların durdurulmasını teminen İsrail üzerinde baskı oluşturmak için bölge ülkelerinin tek ses olması önem taşımaktadır. Çözümün tek yolu 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin kurulmasıdır.

Şimdiye kadar 11 uçak dolusu malzemeyi Mısır’a ulaştırdık. 983 vatandaşımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor. 170 vatandaşımızın Gazze’den çıkışı sağlanmıştır.

"Maalesef bazı ülkeler PKK/YPG’ye desteğini sürdürüyor"

(Suriye) Rejim ile angajman sürecini başlattık. Önceliğimiz terör tehditlerinin yok edilmesidir. Maalesef bazı ülkeler PKK/YPG’ye desteğini sürdürüyor.

(Irak) Türkmen soydaşlarımızın haklarını engellenmemesi için mesajlarımızı muhataplarına iletiyoruz.

Önümüzdeki dönemde İran Cumhurbaşkanı ülkemizi ziyaret edecek.

Tek millet iki devlet şiarında Azerbaycan ile her anlamdaki dayanışmayı devam ettirdik. 30 yıllık işgali sona erdirerek Güney Kafkasya’da huzur sağlanmıştır. Ermenistan ile normalleşme sürecine Azerbaycan ile eşgüdüm içinde devam etmekteyiz.

Türkiye AB üyeliği başlığını korumaktadır.

Kıbrıs’ta bir müzakere olacaksa bu iki toplum arasında değil iki devlet arasında olacaktır. Müzakereye başlamadan önce iki devletin şartları eşitlenecektir.

Yunanistan ile ilişkilerimiz olumlu yönde evrilmektedir. 7 Aralık 2023 tarihinde Yüksek Düzeyli İş Birliği Toplantısı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ayrıntılar gelecek...

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