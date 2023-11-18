Bakan Fidan: İslam ülkeleri diplomatik araçları kullanarak problemi çözmek için çalışmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'ye konuştu. Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Bakan Fidan, Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatta Türkiye'nin katliamın durması için attığı adımları anlattı.

Bakan Fidan, İslam ülkelerini ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanmaya çağırdı.

"Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor"

Bakan Fidan, ABD başta olmak üzere Batı'nın ikiyüzlü ve insani olmayan tavrını eleştirdi.

ABD Dışişleri bakanı Blinken ile açıkça konuştuğunu ve tam ateşkes istediğini dile getirdi. Fidan, Blinken'a yaptıkları çifte standart nedeniyle tepkisini anlattı.

"İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor" dediğini söyledi.

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak öne çıkardığı başlıklar (2):



❝Blinken'a dedim ki: İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler… pic.twitter.com/BhrxL4KtJ3 — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi

Fidan, "Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse, bu küresel bir kriz yaratacaktır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'ye ulaştırılması gereken yardımlar konusuna da değindi.

Dışişleri Bakanımız @HakanFidan’ın Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatın yayına verilme hazırlıkları sürerken El-Cezire’nin “son dakika” olarak öne çıkardığı başlıklar (3):



❝Gazze’nin yönetimiyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyoruz. Şu anki sorun Gazze’nin korunmasıyla… pic.twitter.com/g3CPdOZ9rC — Lutfullah Goktas (@lutfullahgoktas) November 18, 2023

"Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var" dedi.