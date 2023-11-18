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TRT Haber 18.11.2023 22:34

Bakan Fidan: İslam ülkeleri diplomatik araçları kullanarak problemi çözmek için çalışmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail katliamları ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı ile ilgili El-Cezire kanalına konuştu. Gazze'de güç kullanımına dayalı bir kuşatma olduğunu söyleyen Fidan, İslam ülkelerini ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanmaya çağırdı.

Bakan Fidan: İslam ülkeleri diplomatik araçları kullanarak problemi çözmek için çalışmalı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Al Jazeera'ye konuştu. Gazze'deki son durumu değerlendirdi.

Bakan Fidan, Hatice Benganna’ya verdiği özel mülakatta Türkiye'nin katliamın durması için attığı adımları anlattı.

Bakan Fidan, İslam ülkelerini ellerindeki bütün diplomatik araçları kullanmaya çağırdı. 

"Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor"

Bakan Fidan, ABD başta olmak üzere Batı'nın ikiyüzlü ve insani olmayan tavrını eleştirdi.

ABD Dışişleri bakanı Blinken ile açıkça konuştuğunu ve tam ateşkes istediğini dile getirdi. Fidan, Blinken'a yaptıkları çifte standart nedeniyle tepkisini anlattı.

"İsrailliler öldürüldüğü zaman nasıl tepki gösteriyorsanız, Filistinliler öldürüldüğü zaman da tepki göstermelisiniz. Çifte standart, dünyadaki sistemin iflas ettiğini gösteriyor" dediğini söyledi.

ABD'nin İsrail'e desteğini eleştirdi

Fidan, "Katliam ve bombalamalar sürerken Amerika'nın İsrail'e desteği devam ederse, bu küresel bir kriz yaratacaktır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'ye ulaştırılması gereken yardımlar konusuna da değindi.


"Mısır yardımları ulaştırmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama çeşitli hassasiyetler söz konusu. İsrail ile koordine etmesi gereken konular da var" dedi.  

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hakan Fidan İsrail
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