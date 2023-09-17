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Gündem
AA 17.09.2023 21:23

Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Fidan, yoğun diplomasi trafiğine başladı.

Fidan, BM Genel Kurul marjında ilk ikili görüşmesini, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Martin ile Türkevi binasında gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, İrlandalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, görüşmede, ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

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