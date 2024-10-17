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AA
HABER GİRİŞ
17.10.2024 20:33
, 17.10.2024 20:35
SON GÜNCELLEME
17.10.2024 20:35
Bakan Fidan: İran-İsrail savaşı yüksek ihtimal
Dışişleri Bakanı Fidan, olası İsrail-İran savaşıyla ilgili "Bunu yüksek bir ihtimal olarak değerlendirmek gerekiyor" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Hakan Fidan
Dışişleri Bakanlığı
İsrail
İran
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