Bakan Fidan: Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir.

Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerine de değinen Fidan, "Bölgesel istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasından geçiyor. Bunun için Zengezur bağlantısının açılması büyük öneme sahip" dedi.

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin dondurulmasının sebebi Ermenistan'ın Azerbaycan'ın topraklarını işgal etmesiydi. İşgal filen sona ermiş olsa da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınır anlaşması yoğun şekilde sürmekte. Biz yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak bizim pozisyonumuz Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki anlaşmalar sağlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilişkileri normalleştirme anlamında iradesi bulunmakta. Türkiye'nin de ilişkilerini normalleştirerek ekonomik ve istikrar kalkınma sürecini bir an önce başlatmayı istiyoruz.