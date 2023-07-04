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TRT Haber 04.07.2023 12:55

Bakan Fidan gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün Başbakan Yardımcısı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Karşılaştığımız sınamaların bir çoğu bildiğimiz gibi ortak. O nedenle Ürdün’le düzenli istişarelere önem veriyoruz.

Aldığımız bir kararla bakanlıklar arası düzenli istişareleri başlatıyoruz. Ayrıca iş heyetlerimiz arasında düzenli çalışmaları ön görüyoruz.

Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yapılan aşağılık saldırıyı ve uyarılarımıza rağmen bu saldırıya göz yumulmasını bir kez daha kuvvetle kınıyoruz.

Masum Filistili kardeşlerimize saldırılar bir an evvel durmalıdır. Dünkü Bakanlık açıklamamızda da belirttiğimiz gibi saldırıları kınıyoruz.

Saldırılar bir an evvel durmalıdır. İsrail'in saldırısını en güçlü şekilde kınadık. Türkiye ve Ürdün olarak bölgede sükûnetin sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
 

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