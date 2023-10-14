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Gündem
TRT Haber 14.10.2023 09:37

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüştü. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

Bakan Fidan, Alman mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret için bulunduğu Kahire'de, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Gazze’ye yönelik insani yardımlar ve Gazze’den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna’daki ve Karabağ’daki durum da ele alındı.

Bakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Şükri ile görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları, karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek.

En önemli gündem maddesi İsrail-Filistin

İki bakan arasındaki görüşmedeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışma ve Gazze'deki insani kriz olması bekleniyor.

Türkiye rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için çabalarını sürdürürken, Refah Sınır Kapısı'nın durumu ve bölgedeki insani kriz de toplantılarda değerlendirilecek.

Toplantılarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Es-Sisi’nin görüşme takvimine ilişkin yol haritasının da oluşturulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesi bekleniyor

Bakan Fidan, Kahire'deki resmi ziyaretleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Türkiye-Mısır İlişkileri
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