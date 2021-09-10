Gemi batığının bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu tespit edildi. 18. yy'a ait geminin boyunun yaklaşık 22-24 metre olduğu belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Datça ilçesinde gemi batığına dalış yapıyor. Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen savaş gemisi batığından tarihi eserler çıkarılacak.https://t.co/3v2p1kZPW0 pic.twitter.com/Oo1ywlu0i5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021

Yapılan kazı çalışmalarında geminin iskele ya da sancak tarafına ait ahşaplarının kumun altında büyük ölçüde korunduğu görüldü.