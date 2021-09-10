Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Ersoy'dan tarihi dalış
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TRT Haber canlı yayınında Datça’daki koyda bulunan Osmanlı savaş gemisinin batığına dalış yaptı.
Gemi batığının bir Osmanlı savaş gemisine ait olduğu tespit edildi. 18. yy'a ait geminin boyunun yaklaşık 22-24 metre olduğu belirlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Datça ilçesinde gemi batığına dalış yapıyor. Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen savaş gemisi batığından tarihi eserler çıkarılacak.https://t.co/3v2p1kZPW0 pic.twitter.com/Oo1ywlu0i5— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2021
Yapılan kazı çalışmalarında geminin iskele ya da sancak tarafına ait ahşaplarının kumun altında büyük ölçüde korunduğu görüldü.
Son Haberler
- 12:06
- 12:01
- 12:03
- 11:57
- 11:33
Sıradaki Haber
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı sınırda yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz