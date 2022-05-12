Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Müzik yayını saatine ilişkin karara geniş kapsamlı bakılması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Sadece bir kesimin değil, bütün kesimlerin haklarını gözetmemiz gerekiyor" dedi.

Ersoy konuşmasında şunları söyledi:

''Müzik ile ilgili konuya çok geniş kapsamlı bakmak lazım. Kültür ve Turizm Bakanı olmam vasfıyla tabii ki tamamen normalleşme taraftarıyım. Bu aynı zamanda sadece benim değil hükumetimizin de ortak görüşü. Özellikle belirtmek istiyorum. Ancak ihtiyaçlara devlet aklıyla yaklaştığınızda sadece bir kesimin değil, bütün kesimlerin haklarını gözetmemiz gerekiyor.

İçişleri bakanlığının yayınladığı genelgeyi iyi okuduğunuz zaman saat 12'den 1 00'e uzatılması önemli. Aynı zamanda çevre bakanlığının yayınladığı yönetmeliği de çok detaylı vurgu yapıyor. Ses kirliliğiyle mücadele anlamında bazı şeyleri belirtmek istiyorum. Ana sıkıntı da burada başlıyor."

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan