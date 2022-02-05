Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.

Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.

Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Ekiplere de herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Dönmez, beraberindeki heyetle İl Özel İdaresine geçti.