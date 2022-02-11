Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görüşüyor.

Masada son yıllarda yapılan altyapı yatırımları olacak. Yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları görüşülecek.

Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.

Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden bu yıl yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.