Haber Giriş: 11 Şubat 2022 Cuma 15:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.
Bakan Dönmez, Türkiye genelinde 21 dağıtım şirketinin temsilcileriyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda görüşüyor.
Masada son yıllarda yapılan altyapı yatırımları olacak. Yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritaları görüşülecek.
Şirket yetkililerinin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor.
Bakan Dönmez ayrıca, şirket yetkililerinden bu yıl yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.
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