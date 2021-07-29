Sakarya Gaz Sahası'ndaki Fatih gemisinde TRT Haber özel röportaj konuğu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez soruları cevapladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Dün önemli bir aşamayı geride bıraktık. Yaklaşık 1 yıldır burada hummalı bir çalışma yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 320 milyar metreküplük gaz ilk keşfimizdi. Ekim ayında yine 85 milyar metreküplük keşfimizi duyurduk. Sakarya Gaz Sahası'nda 405 milyar metreküplük keşfimizle birlikte toplamda bu bölgede 540 milyar metreküplük keşfimizi açıklamıştık.

"Dünkü ateşlememiz testin son aşamasıydı"

Sadece sondajı yapmakla kuyuyu açmakla iş bitmiyor. Kuyunun üretime hazırlanması gerekiyor. Test ve analizler yapılması gerekiyor bunun da son aşaması gaz yakmadır. Bu da bir hafta on gündür devam ediyor. Dünkü ateşlememiz testin son aşamasıydı.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Artık elimizde sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/yzMO99I6dX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Artık elimizde sahayı tanıma adına tüm veriler ulaşmış oldu. Kıyıda bir terminalimiz var işleme tesisleri bir de arada boru hatlarımız olacak. Filyos'a olan uzaklığımız 160-170 kilometre civarında. Üretim öncesi hemen hemen tüm çalışmaları teyit eden bir test aşamasıydı bu ve başarıyla geçtik bu aşamayı.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Kıyıda bir terminalimiz var, işleme tesislerimiz ama arada bir de boru hatlarımız olacak. Bu gazı bizim kıyıya çıkartmamız gerekiyor. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/IWowPaRSH4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Biz ilk günden beri inanıyorduk. Malesef bazı çevreler buna inanmak istemedi. İlk keşiften sonra kuyunun içiresinde tüpleri doldurmuştuk. O görüntüleri de aslında kamuoyu ile paylaşmıştık. Yine inananlar ve inanmayanlar oldu. Bu işin gereği inansınlar diye yapmadık. Mutluluğumuzu da vatandaşımızla paylaşmış olduk.

"2023'te Karadeniz gazi ile buluşturacağız vatandaşımızı"

Biz ilk gün de açıklamıştık 2023 yılında gazı vatandaşımızla buluşturacağız. İnşallah 2023'te tüm vatandaşlarımız ocaklarını açtığında artık Karadeniz gazı ile fiilen buluşmuş olacaklar. İş planımız da bu çerçevede ilerliyor.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 2023 yılında bu gazı vatandaşlarımızla buluşturacağız. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/Vhs6Y7atF0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Bulunan doğal gaz son derece kaliteli"

Karadeniz'in altındaki gaz, ben milyonlarca yıldır burada sıkışıp kaldım artık beni buradan çıkarın diyor. Son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz. Bizim sistemimize uygun bir gaz. Bu gaz benim veya sizin gazınız değil 84 milyonun burada payı var. En kısa sürede inşallah kullanıma başlanmış olacak.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Son derece kaliteli bir gazdan bahsediyoruz. Bizim sistemimize uygun bir gaz.https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/TYKVsEDxvs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Yurt dışında çalışan Türk mühendisler ekibe dahil oldu"

Biz ilk sondaj gemimiz Fatih'i aldığımızda yine kendi personelimiz vardı fakat bazı hizmetleri yabancı kuruluşlardan alıyorduk. Bugün tersine döndü 3 yerli insan kaynağımız var 1 yabancı insan kaynağımız var. Biz onların tecrübelerinden de istifade ediyoruz. Yurt dışında uzun yıllardır çalışan kendi insanımız vardı. Şu an ekibin içerisinde de onlar var. Çok daha iyi şartları ellerinin tersiyle iterek bu ekibe dahil oldular.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Biz tabii ilk günden beri maliyetleri sürekli izliyoruz, iyileştiriyoruz. Maliyetlerde ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/04ebBkeltx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Maliyetlerde ciddi bir tasarruf sağlıyoruz"

İlk günden beri maliyetleri sürekli izliyoruz. İyileştiriyoruz, maliyetlerde ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Kendi kaynaklarımızı kullanıyoz. Bu gemileri kiralamış olsaydık oradaki maliyetleri biliyoruz. Ama biz kendi insan kaynağımız ve kendi varlıklarımızla sismik ve sondaj gemilerimiz gerekse yerli sanayiden temin etmiş olduğumuz malzemelerle yatırım giderlerinin, işletme giderlerinin sonucunda oluşacak maliyetin ithat ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacağını söyleyebilirim.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Gerek yatırım giderlerinin gerekse uzun dönemli işletme giderlerinin sonucunda oluşacak maliyetin bugün ithal ettiğimiz gaza göre çok daha ekonomik olacağını öngörüyoruz. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/mgZVl1QOwI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Bize yetecek kadar gazı keşfetmiş bulunmaktayız"

Birincil enerji kaynakları bakımından baktığımızda bunların yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Doğal gazın yaklaşık yüzde 98'ini ithal ediyoruz. Petrolde yine baktığımızda yüzde 8'ini kendi kaynaklarımızdan üretebiliyoruz yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Doğal gaz ve petrole yıllık 50 milyar dolar ödeme yapmamız söz konusu. Burada toplamda 540 milyar metreküplük bir gaz keşfimiz var. Teorik olarak baktığımızda 10 yıl bize yetecek kadar gazı burada keşfetmiş bulunuyoruz. Buradaki miktarın önümüzdeki yıllarda çalışmalarla artacağını öngörüyoruz.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 10 yıl bize yetecek kadar gazı burada keşfetmiş durumdayız. Keşifler devam ediyor ve ümitliyiz. Amacımız enerjide dışa bağımlılığı sıfırlamak. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/PNWCMT6cG1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Bunun iki ya da üç katı neden olmasın diyoruz. Bu sahayı öğrenmiş olduk bir yerde. Bu çalışmalar dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak. Hedefimiz dışa bağımlılığı sıfırlamak fakat bu bir anda olabilecek bir şey değil. Orta ve uzun vadede ben buna inanıyorum. Karadeniz'deki keşifle ilgili konuşuyoruz fakat Türkiye Petrolleri karada petrol başta olmak üzere üretim artışı ve keşifler yaptı.

Petrol ve doğal gazı yurt dışından dövizle ithal ediyoruz. Fiyatları bizim kontrol etme şansımız yok. Petrol ve doğal gazda fiyatlar iki kat arttı. İçeride sizin kontrolünüzde olan bir faaliyet söz konusu ise ve TL cinsinden bir maliyetleme yapabiliyorsanız dışarıdaki maliyet artışından daha az etkilenmiş olacağız.

Karadeniz'de aranacak daha çok yer var. Bu saha dünyadaki diğer sahalara benzemiyor. Daha zorlu bir saha.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Burası adeta Hazar Denizi’ne benzer bir potansiyel içerdiğini bize gösteriyor. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/jvkGG0FX6w — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

"Bu keşif sadece Türkiye'nin arz güvenliği açısından değil diğer ülkeler açısından da önemlidir"

Burası Hazar Denizi'ne benzer bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Daha önceki çalışmalarla yeni çalışmalar arasında jeoloji değerlendirmede farkıl bir yöntem sonucu buraya ulaşmış oldu. Yeni modele göre bütün Karadeniz'i yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Sismik çalışmaları şimdi yeni parametrelere göre yeniden simüle edeceğiz. Romanya da 4-5 sene önce keşif yapmıştı. Komşumuz Yunanistan'da faaliyetlerine devam ediyor. Bu keşif sadece Türkiye'nin arz güvenliği açısından değil diğer ülkeler açısından da önemlidir.

#SONDAKİKA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yeni modele göre bütün Karadeniz’i yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. https://t.co/D6g6iu4f2e pic.twitter.com/dxeI66IQm2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 29, 2021

Keşfettiğimiz gazı öncelikle kendi iç ihtiyaçlarımız için kullanacağız. Enerji arz güvenliği tüm ülkeler için olmazsa olmazdır. Kendi kaynaklarınızdan üretebiliyorsanız kendi kaynaklarınızdan üretemiyorsanız dışarıdan tedarik anlaşmalarıyla bu açığınızı gidermeniz gerekiyor. Altyapınız önemli burada.

Türkiye genelinde doğudan batıya hangi gazı istiyorsanız isteyin fiziki alt yapıya kavuşturmuş oluyoruz.

"Yaptırım ve tehditlere taviz vermedik"

Türkiye coğrafyasıyla kritik stratejik bir lokasyonda. Coğrafya kaderimizdir tanımlamasının en güzel örneklerinden biri Türkiye diyebiliriz. Komşu ülkelere baktığımızda istikrarsızlıkların, iç savaşların sıkça yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Son yıllarda özellikle yerelleşmeye önem verdik. Bu denizdeki çalışmalar için gerekli olan araç gereçlerin sismik ve sondaj gemileri bu politakanın bir sonucu. Akdeniz'deki faaliyetlerimizde tehditlerle karşı karşıya kaldık. Yaptırım ve tehditlere taviz vermedik. Taviz vermeden o çalışmaları yaptık. Planladığımız şekilde de devam edecek. Türkiye'nin bir anlamda dışa bağımlılığını isteyen içeride ve dışarıda merkezler var. Çalışmalardan rahatsızlık duymaları, gizli ya da açık şekilde ifade etmelerini ben buna bağlıyorum.

"Doğal gaz ihtiyacına göre kontratlardaki miktarı ayarlayacağız"

Bizim elimizde yaklaşık 50-55 milyar metreküplük doğal gaz kontratları var. Bu kontratların bazıları 2000 yılı öncesi yapılmış kontratlar. Boru hattını yapabilmek için uzun dönemli satış kontratı yapmanız lazım. Önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde bazı sözleşmeler sona erecek. Uzun dönemde ülkenin ihtiyaç duyacağı doğal gazı hesap ediyoruz. Kontratımızdaki miktarı buna göre ayarlamaya çalışıyoruz. Karadeniz'deki bu keşif daha önce kurgulanan projeksiyonu lehimize revize etmemize neden oldu. Dışarıya olan bağımlılığımız bu anlamda azalmış olacak.

Filoya dördüncü sondaj gemisi

3 yılda filomuza 3 tane son teknoloji ile yapılmış sondaj gemilerini filomuza dahil ettik. Dördüncüsü olur mu, bunu da değerlendiriyoruz. Dördüncüsü de olabilir. 2023'te bu gazı karaya götürebilmemiz için bir iş planı yaptık. Bu gemilerin sondajı açma süresi, tamamlama işlemleri, üretime hazırlama işlemleri iş takvimi ile ilerliyor. Buraya Yavuz gemisini de intikal ettireceğiz. Üç gemi burada daha hızlı şekilde çalışmış olacak. Dördüncü gemiyi satınalma veya kiralama şeklinde temin edeceğiz. Buradaki iş planımız 7-8 yıl sürecek. Bu gemiler dünyanın her yerinde çalışabilir.

Bulamazsınız dediler bulduk, şimdi çıkaramazsınız diyorlar, nasıl bulduysak öyle çıkartacağız. En büyük kanıtı da Kanuni gemisinin artasında yanan doğal gaz.