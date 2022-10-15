İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında meydana gelen patlamanın ardından son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bir isim dışında belirsizliğini koruyan şahsımız yok"

Arama-kurtarma çalışmalarında hemen hemen sona yaklaşmış durumdayız. Bir isim dışında belirsizliğini koruyan şahsımız yok. En büyük üzüntümüz bu 40 kardeşimizin rahmeti rahmana kavuşmasıdır. Rabbim şehitlerin mekanını cennet eylesin. Arama-kurtarma çalışmalarını başta TTK'nın tahlisiye ekipleri yaptı. Aslında kendi arkadaşlarını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar. Üzüntülü hadiseler de yaşandı, sevinçler de yaşandı zaman zaman. Saatlerce aranan arkadaşlarımızın bulunması gibi bazı durumlar da oldu. O arkadaşların bir arkadaşını canlı çıkarmasının sevincini de paylaştık.

"Yangın büyük oranda kontrol altına alındı"

Şu anda aşağıda ekiplerimiz teknik emniyet ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan bir arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor. Dün akşam yaptığımız açıklamada kısmen bir galeride yangın olduğunu söylemiştim. Yangın büyük oranda kontrol altına alındı ve sabah saatlerinde de ekiplerimiz giderek bu 14 kardeşimiz o bölgeden çıkardılar. Yerlerini de bildiğimizi ifade etmiştim. Şimdi yine yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız da bir yandan devam ediyor.

Şu anda biz Kuyubaşı'ndayız. Bu olay buradan 350 metre aşağıda oldu. Ama bir 2500 metre, yani 2 buçuk kilometre de uzaktayız. Yürüyerek bile oradan buraya 45-50 dakikadan önce gelme şansımız yok. Bu zorluklara rağmen çalışmaya katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. AFAD'ımıza, bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum.

"Helalleştik ama arkasını getiremedik"

Bizim için bir üzüntülü taraf da daha 3 hafta önce burada biz Türk-İş Başkanımızla birlikteydik bu kardeşlerimizle. Helalleştik ama arkasını getiremedik. İnşallah bir daha böyle acıları rabbim bize yaşatmaz.

"Daha üç hafta önce bu kardeşlerimizle birlikteydik, helalleştik ama arkasını getiremedik."



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden kazasıyla ilgili bilgi verirken gözyaşlarını tutamadı. pic.twitter.com/fnDNdNIkq9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 15, 2022

Bakan Dönmez 20 Eylül'de ziyaret etmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, 20 Eylül'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ne ziyarette bulunmuştu.

İşçilerle bir araya gelen Dönmez, incelemenin ardından Bartın'dan ayrılmıştı.