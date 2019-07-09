Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ı telefonla arayarak kutladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Dendias'ı tebrik etmiş, "Uzun yıllar Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde (AKPM) birlikte mesai yaptık. Şimdi Türk-Yunan ilişkilerini, iş birliğimizi daha ileri götürmek için birlikte çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Yunanistan'da erken genel seçim sonucunda tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin Bakanlar Kurulu belirlendi.

Başbakanlık görevini bugün selefi Aleksis Çipras'tan devralan Kiriakos Miçotakis'in kabinesinde, Dışişleri Bakanlığı görevine Nikos Dendias getirildi.

Kaynak: AA