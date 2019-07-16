Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’dan S-400 alımı ile ilgili "Aldığımız sistem NATO'ya tehdit oluşturmuyor. Bitmiş anlaşma, teslim süreci tamamlanıncaya kadar devam edecek" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: S-400 sistemi NATO sistemlerine bir tehdit oluşturmuyor. Gereksiz gerginlik yaratmaya gerek yok zaten bitmiş bir anlaşma.https://t.co/WdPW05w8Gn pic.twitter.com/AMpx1NObcV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Temmuz 2019

AB'ye yaptırım tepkisi

Bakan Çavuşoğlu, AB'nin Türkiye kararlarına tepki göstererek "Kararların uygulanmasının mümkün olmadığını biliyorlar. Bu işi ciddiye almaya gerek yok, bizi etkilemez. Biz Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Orada 3 gemimiz var, 4'üncü gemiyi göndereceğiz" açıklamasında bulundu.

[AB’ye yaptırım tepkisi] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırım demek bu işi çok ciddiye almak demektir. Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bu aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor.https://t.co/WdPW05NJxV pic.twitter.com/Atw2OiYPcq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Temmuz 2019

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