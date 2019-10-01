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Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert tepki01 Ekim 2019 Salı 17:36 - Son Güncelleme 01 Ekim 2019 Salı 17:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." dedi.
[Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sert tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." diye konuştu.
Macron'un İfade özgürlüğüyle ilgili açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu.
"Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum."
Kaynak: AA