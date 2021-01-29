Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldi.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Toplantının ardından ise iki bakan ortak basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pandemi sebebiyle toplantılarımızı nasıl gerçekleştireceğimizi konuştuk. Astana formatında üçlü zirve Tahran'da olacak, hazırlıkları bugün başlatmış olduk"

"Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Güney Kafkasya'yla ilgili 3+3 formatında bir iş birliği planlıyoruz."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Güney Kafkasya'da bir ateşkes var ve hepimiz bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Sadece istemek yetmez, katkı sağlamamız gerekiyor. Güney Kafkasya'yla ilgili 3+3 formatında bir iş birliği planlıyoruz. https://t.co/dAB3NLPURc pic.twitter.com/V1fjGb1Fg5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

"Biz özellikle İran-ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anklaşmaya destek verdik. Biden yönetimiyle bu anlaşmaya umarım geri dönülür. Böylece inşallah kardeş İran'a yönelik yaptırımlar kalkmış olur."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz özellikle İran-ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer antlaşmaya destek verdik. Biden yönetimiyle bu anlaşmaya umarım geri dönülür. Böylece inşallah kardeş İran'a yönelik yaptırımlar kalkmış olur. pic.twitter.com/UCyHCbI2a3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 29, 2021

"Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan şirketle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin hepsinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Süreç ve detaylar hakkında bilgi vermem mümkün değil ama güzel haberleri yakında inşallah alacağız."

"Saldırıdan kurtulan 4. kaptan ve 2 vatandaşımız, bugün THY ile Türkiye’ye gelecek."

"Gemilerimize yönelik ve diğer gemilere yönelik saldırıların önlenmesi konusunda neler yapılabilr bunu da bölge ülkeleri ile ele alacağız."

İki ülke ilişkilerini daha da ileriye götürmemiz lazım. En zor zamanlarda hep dayanışma içindeyiz.

Zarif: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa sürede İran'a bekliyoruz

Cevat Zarif'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en kısa sürede İran'a bekliyoruz. Yakında tarihi netleştireceğiz."

"İran'la Türkiye'nin Kafkasya konusundaki iş birlikleri kesinlikle bölge ülkelerinin çok yararına olacaktır."

"İran ve Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz"

Ayrıntılar geliyor...