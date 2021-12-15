Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 20:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ile normalleşme sürecine ilişkin, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın (BAE) ziyareti konusunda 14-15 Şubat için planlama yapıyoruz" dedi.
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Etiketler: Ermenistan Mevlüt Çavuşoğlu
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