Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

"Sudan'a desteğimiz sürecek"

Bakan Çavuşoğlu, "Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek" dedi.

Started our visit by reviewing our multidimensional relations w/FM Mariam Sadiq of Sudan. Our support to brotherly Sudan will continue. pic.twitter.com/ZGCW2mYgzJ