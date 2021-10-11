Bakan Çavuşoğlu'nun Sırbistan'da diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla gittiği Sırbistan'da Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.
"Sudan'a desteğimiz sürecek"
Bakan Çavuşoğlu, "Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek" dedi.
Belgrad ziyaretine Sudan DB kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 10, 2021
Started our visit by reviewing our multidimensional relations w/FM Mariam Sadiq of Sudan. Our support to brotherly Sudan will continue. pic.twitter.com/ZGCW2mYgzJ
"İlişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı teyit ettik"
İkinci görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Belgrad'daki ikinci toplantımızı, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdik. İlişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımızı teyit ettik" sözlerine yer verdi.
Belgrad’daki ikinci toplantımızı, #Haiti DB Claude Joseph ile gerçekleştirdik. İlişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımızı teyit ettik.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 10, 2021
Nous avons réaffirmé notre détermination de pousser encore plus loin nos relations bilatérales avec @claudejoseph03, MAÉ d’#Haïti. pic.twitter.com/lvej7Qf1Iy