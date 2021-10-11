Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sudan ve Haitili mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

"Sudan'a desteğimiz sürecek"

Bakan Çavuşoğlu, "Belgrad ziyaretine Sudan Dışişleri Bakanı kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek" dedi.

Belgrad ziyaretine Sudan DB kardeşim Meryem El-Sadık'la çok boyutlu ilişkilerimizi değerlendirerek başladık. Sudan'a desteğimiz sürecek.



Started our visit by reviewing our multidimensional relations w/FM Mariam Sadiq of Sudan. Our support to brotherly Sudan will continue. pic.twitter.com/ZGCW2mYgzJ — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 10, 2021

"İlişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı teyit ettik"

İkinci görüşmesine ilişkin de açıklama yapan Çavuşoğlu, "Belgrad'daki ikinci toplantımızı, Haiti Dışişleri Bakanı Claude Joseph ile gerçekleştirdik. İlişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığımızı teyit ettik" sözlerine yer verdi.