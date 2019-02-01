Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela'da devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, dış müdahalenin çözüm getirmeyeceğini bu durumun iç savaşa bile neden olabileceğini vurguladı.

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