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"Venezuela'da dışarıdan müdahaleyi doğru bulmuyoruz"
01 Şubat 2019 Cuma 12:17 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 12:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AP'nin Venezuela kararıyla ilgili, dışarıdan müdahaleyi doğru bulmadıklarını, ülkenin iç savaşa sürüklenebileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu'nun Venezuela'da devlet başkanlığını ilan eden Juan Guaido'yu tanıma kararına tepki gösterdi.
Bakan Çavuşoğlu, dış müdahalenin çözüm getirmeyeceğini bu durumun iç savaşa bile neden olabileceğini vurguladı.
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