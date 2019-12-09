Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil" diye konuştu.

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