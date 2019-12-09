Gündem
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan'a destek09 Aralık 2019 Pazartesi 18:54 - Son Güncelleme 09 Aralık 2019 Pazartesi 19:06
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan, hali hazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın yaptığı meşru değil, örneğin Hafter'le görüşmesi meşru değil" diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakika Mevlüt Çavuşoğlu