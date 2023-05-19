Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki

"Bu sabah bir vatandaşımızın seyahat acentesine kundaklama girişimi oldu. Aradım geçmiş olsun dedim, devletimiz yanınızda dedim. Başkonsolosumuz da yanındaydı. Şikayette bulundunuz mu dedim, vatandaşımız 'Sayın Bakan ben bunlara güvenmiyorum ki' dedi. Bize yönelik PKK'lıların, ırkçıların hangi saldırılarının hesabı soruldu dedi. Gerçekten de öyle. NSU davasında tüm şahitler öldü. Verdiler bazılarına sembolik şeyler, kaç tane ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Frankfurt'ta vatandaşımızı taradılar öldürdüler. Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğimde."