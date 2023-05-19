Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.05.2023 15:57

Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki

Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan bir Türk seyahat acentesine kundaklama girişiminde bulunuldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'ya tepki göstererek, "Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Stuttgart şehrinde bir Türk seyahat acentesine yönelik kundaklama girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalya'da Alanya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyareti sırasında konuşan Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu sabah bir vatandaşımızın seyahat acentesine kundaklama girişimi oldu. Aradım geçmiş olsun dedim, devletimiz yanınızda dedim. Başkonsolosumuz da yanındaydı. Şikayette bulundunuz mu dedim, vatandaşımız 'Sayın Bakan ben bunlara güvenmiyorum ki' dedi. Bize yönelik PKK'lıların, ırkçıların hangi saldırılarının hesabı soruldu dedi. Gerçekten de öyle. NSU davasında tüm şahitler öldü. Verdiler bazılarına sembolik şeyler, kaç tane ırkçı saldırı oldu, camilere saldırı oldu. Frankfurt'ta vatandaşımızı taradılar öldürdüler. Almanya'nın bu konularda sicili temiz değil. Ben ilgili bakana da söyledim. İçişleri Bakanı'na da söyledim gittiğimde."

ETİKETLER
Mevlüt Çavuşoğlu Almanya
Sıradaki Haber
Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kendi tarihinize bakın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
16:04
Ziyarete açılan Kız Kulesi'ne yoğun ilgi
16:01
İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan 14 zanlı yakalandı
16:00
Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası
16:00
Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
15:43
Son 30 yılda dünyadaki büyük göllerin yüzde 53'ü küçüldü
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
FOTO FOKUS
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ