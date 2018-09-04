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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ı hedef alacak hiçbir darbeciyi barındırmayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı hedef alabilecek hiçbir darbeciyi Türkiye'de barındırmayacaklarını söyledi.

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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistanı hedef alacak hiçbir darbeciyi barındırmayız

Yunanistan'ın yenilenen İzmir Başkonsolosluk binası, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunan mevkidaşının katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ı hedef alabilecek hiçbir darbeciyi Türkiye'de barındırmayacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Yunanistan ile anlaşamadığımız günler var, hatta fırtınalı günler yaşıyoruz. Sonuçta sağduyunun hakim olmasının sebebi de işbirliği ve diyaloğu temel yapı taşı olarak görmektir" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da her türlü darbe ve darbeciye karşı Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: TRT Haber

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