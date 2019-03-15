Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında iki Türk vatandaşın yaralandığını, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ise, "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.

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